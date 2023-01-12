أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى خلال 9 أشهر

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع (الخميس 12-1-2023) وقادت شركات التجزئة المكاسب، بينما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية علامات على التباطؤ في الشهر الماضي مما هدأ المخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كثيرا في المدى القريب.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، مع صعود قطاع التجزئة الأوروبي 1.9 بالمئة.

وقادت معظم شركات التجزئة البريطانية الصعود بعد أن أظهرت بيانات الشركات الكبرى أن المتسوقين أنفقوا بسخاء في فترة عيد الميلاد مستمتعين بموسم عطلاتهم الأول دون قيود بعد ثلاث سنوات من قيود كوفيد-19. لكن الشركات حذرت من أن معظم المتسوقين سيقلصون الإنفاق في عام 2023.

وقفزت أسهم شركة (ايه.إس.أو.إس) 20.9 بالمئة بعد أن قالت شركة تجارة الأزياء عبر الإنترنت إن تغييرات على العمليات ستساعدها على تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية الحالية، مما يمنح المجموعة دفعة تحتاجها بشدة بعد انخفاض المبيعات خلال عطلة عيد الميلاد.

وارتفعت أسهم تيسكو البريطانية لتجارة التجزئة 0.9 بالمئة بعدما أبقت على توقعاتها للأرباح في العام بالكامل دون تغيير، بعد انضمامها إلى منافسيها في الإعلان عن مبيعات أقوى من المتوقع في عيد الميلاد.

ومما عزز الأجواء الإيجابية، أظهرت بيانات انخفاضا في أسعار المستهلك الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، مما يعزز الآمال في أن التضخم يسير الآن في اتجاه نزولي باستمرار. وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا الذي يتأثر بسعر الفائدة 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات مثل شركة (أيه.إس.إم.إل) هولدنج بعد أن أعلنت شركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية لصناعة الرقائق ارتفاعا في الأرباح الفصلية بلغ 78 في المئة.