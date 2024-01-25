أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بقيادة شركات التكنولوجيا

أغلقت الأسواق الأوروبية مرتفعة اليوم الخميس، مدفوعة بالنتائج الفصلية التي حققتها شركات التكنولوجيا بقيادة نوكيا، في حين اعتبر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة والنقدية والبيان الصادر عقب اجتماع البنك مؤشرا على اتجاه البنك للتيسير النقدي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة بعدما تراجع‭‭ ‬‬بنحو 0.5 بالمئة خلال الجلسة.

وكان الحدث الأبرز في الأسواق الأوروبية اليوم هو قرار البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 4 بالمئة كما كان متوقعا، وتأكيده على الالتزام بمواجهة التضخم، دون الإشارة إلى أي إمكانية للتيسير النقدي في وقت قريب.

ومع ذلك، ترى الأسواق مؤشرات عن خفض قريب في أسعار الفائدة بعدما لمست تغييرا في لهجة البنك.

وتراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تعتبر المؤشر القياسي للمنطقة، بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين خلال اليوم. وسجل العائد 2.293 بالمئة في نهاية التداول.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب الأكبر بين جميع القطاعات وارتفع 1.8 بالمئة بقيادة سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات الذي أكمل سلسلة مكاسب قوية، وصعد 4.6 بالمئة محققا مستوى قياسيا جديدا.

وارتفعت السوق الألمانية 0.1 بالمئة بقيادة سهم شركة أديداس الذي قفز 5.7 بالمئة بفضل توقعات بتحقيق نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضي. وارتفع سهم نوكيا 11.2 بالمئة بعدما فاقت الأرباح التشغيلية للشركة الفنلندية في الربع الرابع التوقعات.

ومن بين الخاسرين، تراجع مؤشر شركات الرعاية الصحية الكبرى 0.4 بالمئة، فيما تراجع مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 0.9 بالمئة.