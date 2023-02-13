أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم من الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا، في حين قفزت أسهم قطاع الدفاع بعد أنباء عن أن الهند تسعى لزيادة صادراتها الدفاعية ثلاثة أمثال.

وساعدت المكاسب واسعة النطاق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على أن يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة بعد أن قفز سهم شركة ساب السويدية لصناعة المعدات الدفاعية 7.4 بالمئة إلى قمة المؤشر.

كما ارتفعت أسهم شركات تاليس وإيرباص وراينميتال ما بين 1.3 بالمئة و2.5 بالمئة بعد أن قالت الهند إنها تريد زيادة صادراتها الدفاعية السنوية بما يزيد على ثلاثة أمثال إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2024/25 مع تطلعها لزيادة التصنيع المحلي.

وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، والتي من شأنها أن توفر مزيدا من الوضوح بشأن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 8.7 بالمئة منذ بداية عام 2023 على خلفية أرباح أفضل من المتوقع وآفاق أكثر إشراقا لاقتصاد منطقة اليورو.

وارتفعت معظم البورصات الأوروبية الرئيسية اليوم، وسجل المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني ارتفاعا بلغ 0.8 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع.