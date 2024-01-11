أسهم أوروبا تغلق منخفضة مع تبديد بيانات التضخم الأمريكي آمال خفض الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الخميس، بعد أن أضعفت بيانات تشير إلى معدلات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة آمال خفض قريب من البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم لأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 بالمئة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.8 بالمئة خلال اليوم، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر مع تصدر البنوك الخاسرين بانخفاض 1.9 بالمئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم الشركات العقارية الحساسة لسعر الفائدة 1.4 بالمئة.

وهبطت أسهم المرافق 1.2 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع الخدمات المالية 1.1 بالمئة.