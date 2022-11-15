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أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدعم من قطاعات رئيسية

منذ 35 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية التداول، الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من أسهم قطاعي المرافق والعقارات الرئيسيين، بعدما قلصت تصريحات المزيد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الآمال في حدوث تحولٍ في سياسة البنك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش. وصعد مؤشر المرافق 0.9 متصدرا ارتفاعات المؤشرات الفرعية، فيما زادت أسهم العقارات 0.4 بالمئة.

وهبط سهم فودافون أربعة في المئة بعدما خفضت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة للعام بأكمله، وقالت إن الأرباح ستأتي عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف. وهبط مؤشر الاتصالات الأوروبي خمسة في المئة.

ورجحت لايل برينارد نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين أن يخفض البنك قريبا معدلات رفع الفائدة، إلا أنها أكدت أن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”، في تصريحات جاءت قريبة من أخرى صدرت عن كريستوفر والر العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مطلع الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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