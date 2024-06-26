أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بقيادة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا أكبر المكاسب، بينما ظل تركيز الأسواق على بيانات التضخم في الولايات المتحدة والانتخابات الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركات الصناعية 0.6 بالمئة، مدعومة بسهم دي.إتش.إل الألمانية الذي زاد 2.5 بالمئة بعد أن توقعت نظيرتها الأمريكية فيديكس تحقيق أرباح مالية للعام 2025 أعلى من تقديرات المحللين.

وتقدم مؤشر التكنولوجيا الفرعي واحدا بالمئة تقريبا، مقتفيا أثر الارتفاع الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.

وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المقرر أيضا صدور بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل.