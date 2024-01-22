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أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع والتركيز على قرار المركزي الأوروبي

منذ 12 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع (الاثنين 22-1-2024) مقتفية اثر مكاسب وول ستريت، التي دفعت مؤشر ستاندرد اند بورز لتحقيق ارتفاع قياسي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المتعاملون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وبحلول (الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش)، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد انخفاض 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا في منطقة اليورو 1.2 في المئة اليوم الاثنين.

ومما زاد من مكاسب القطاع ارتفاع سهم أيه.إس.إم.إل هولدينج 2.2 في المئة بعد أن رفعت شركة برنشتاين تصنيف شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات الهولندية إلى “أداء متفوق” من “أداء متماشي مع السوق”.

وينصب تركيز المتعاملين على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر صدوره في 25 يناير كانون الثاني للتأكد من توقيت تخفيضات أسعار الفائدة.

واستفادت السوق أيضا من إعلان شركة الألعاب الفرنسية فرانسيز دي جو عن عرض للاستحواذ على شركة كيندريد المتخصصة في الألعاب عبر الإنترنت في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، وقفزت أسهم شركة كيندريد 16.8 في المئة بينما ارتفع سهم فرانسيز دي جو خمسة في المئة تقريبا.

    المصدر :
  • رويترز

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