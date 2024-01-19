أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة الجمعة مدعومة بمكاسب للأسهم المالية على الرغم من أن المؤشر الرئيسي يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن قلص المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بعد تصريحات من صناع السياسات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية، مع ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو 0.6 في المئة، مدعومة بقفزة بلغت نحو ثلاثة في المئة في مجموعة كيه.بي.سي بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف مجموعة التأمين المصرفي البلجيكية المتكاملة.

ومع ذلك، دفعت تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم بخفض أسعار الفائدة، مما وضع المؤشر القياسي على طريق تكبد خسارة أسبوعية.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين الألمان أكثر من المتوقع في ديسمبر\كانون الأول، فهبطت 8.6 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع مؤشر داكس 40 للأسهم القيادية 0.4 في المئة.

ومن بين الأسهم التي قادت الارتفاع، قفز سهم تليبرفورمنس 4.7 في المئة بعد أن رفعت شركة ستيفل الاستثمارية تصنيفها لسهم شركة خدمات الاتصالات.