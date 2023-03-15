أسهم أوروبا تفتح على انخفاض متأثرة بتراجع قطاع التجزئة

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض (الأربعاء 15-3-2023) متأثرة بتراجع أسهم إنديتكس وإتش آند إم، وهما من أكبر تجار الأزياء بالتجزئة في العالم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض مؤشر قطاع التجزئة 1.9 بالمئة.

وهوت أسهم أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند بدء الجلسة. وسجلت الشركة زيادة 27 بالمئة في صافي أرباحها لعام 2022.

وأعلنت ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم إتش آند إم زيادة صافي مبيعاتها 12 بالمئة في الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط، لكن المحللين قالوا إن النتائج كانت “مخيبة للآمال إلى حد ما”. وهوت أسهم الشركة أيضا بأكثر من خمسة بالمئة.

وطغى التشاؤم المرتبط بنتائج الشركتين الأوروبيتين على الآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة والتفاؤل الحذر إزاء القطاع المصرفي الأمريكي.

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية في ما يقرب من ثلاثة شهور أمس الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.