أسهم أوروبا تفتح على انخفاض

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بفعل الأرباح الضعيفة لعدد من الشركات بينما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا لاستجلاء الموعد الذي قد تبدأ فيه خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات اثنين بالمئة بعد تراجع إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي.

ولم تحق شركة ريكيت بنكيزر البريطانية صافي مبيعات المثل بالمثل المتوقع للربع الرابع وأرجعت ذلك إلى انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بموسم البرد والأنفلونزا. وتراجعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية 8.8 بالمئة في حين تراجع مؤشر شركات السلع الشخصية والمنزلية الأوسع 0.7 بالمئة، مما أدى إلى خسائر في هذا القطاع.

وهوى سهم شركة وورلدلاين الفرنسية لخدمات المدفوعات والمعاملات 13.4 بالمئة بعد إعلانها عن خسارة سنوية قدرها 1.15 مليار يورو (1.25 مليار دولار).

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو خلال شهر فبراير\شباط.