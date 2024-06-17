أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024، مع تعويض قطاع البنوك بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي في حين قفز سهم شركة توبدانمرك في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة متعافيا من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية حتى الآن هذا العام.

وقاد مؤشر التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 بالمئة، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة.

وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط الأسبوع الماضي بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة القاسية التي مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه بأكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقفز سهم توبدانمرك 21 بالمئة بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار). وتراجع سهم سامبو بنحو ثلاثة بالمئة.

وكسب سهم آي.إن.جي، أكبر بنك هولندي من حيث الأصول، 2.1 بالمئة بعد أن توقع البنك نمو إجمالي الدخل بين أربعة وخمسة بالمئة سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.