أسهم أوروبا تفتح مرتفعة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

افتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة (الاثنين 13-2-2023) قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر صدورها غدا بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بعدما سجل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

وهبط سهم كاستيلوم المدرجة في ستوكهولم 5.8 بالمئة بعدما كشفت الشركة خططا لإصدار حقوق لزيادة رأسمالها ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية.

وانخفض مؤشر القطاع العقاري واحدا بالمئة.

وتتركز الانظار الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدا الثلاثاء حيث تأمل الأسواق في أن ترى مزيدا من الانحسار في أسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني.