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أسهم أوروبا تفتح مرتفعة مع استمرار انتعاش قطاع البنوك

منذ 3 ساعات
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، مع تعافي أسهم البنوك، وسط تحول التركيز الآن إلى المزيد من البيانات والتصريحات المرتقبة من مسؤولي بنوك مركزية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في ظل صعود معظم القطاعات. وقاد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكاسب وقفز 1.8 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع البنوك في المنطقة 1.4 بالمئة وواصل تعافيه بعد تراجعه ثمانية بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتكبدت أسهم أوروبا أكبر خسارة أسبوعية لها منذ بداية هذا العام يوم الجمعة بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أعقاب هزيمة حزبه المنتمي لتيار الوسط أمام حزب مارين لوبان اليميني في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وينصب التركيز حاليا على تصريحات من مسؤولي بنوك مركزية حول العالم.

ويترقب المتعاملون أيضا قراءة نهائية للتضخم في منطقة اليورو في مايو أيار ومسحا ألمانيا للمعنويات الاقتصادية في وقت لاحق اليوم.

وصعد سهم شنايدر إلكتريك 2.2 بالمئة بعدما رفع جيفريز توصيته لسهم الشركة الفرنسية المتخصصة في أنظمة التحكم الآلي وإدارة الطاقة إلى “شراء”.

    المصدر :
  • رويترز

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