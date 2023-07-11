أسهم أوروبا تفتح مرتفعة وسط آمال في قرب انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ يأمل المستثمرون في أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد اقترب من نهاية دورته لرفع أسعار الفائدة، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل الإجراءات الصينية لدعم القطاع العقاري المتعثر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في مستهل التعاملات، وحصل على الدعم الأكبر من أسهم شركات التعدين والقطاع الصناعي، وهما من القطاعات ذات التعرض للصين.

ومددت الصين أمس بعض السياسات ضمن حزمة أعلنتها في نوفمبر تشرين الثاني لإنقاذ قطاع العقارات وذلك حتى نهاية عام 2024.

واستوعبت الأسواق أيضا التعليقات الصادرة عن العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي والتي أشارت إلى اقتراب البنك المركزي الأمريكي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سهم دايملر 1.1 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات الألمانية توقعاتها للأرباح والإيرادات بناء على تراجع القيود على سلاسل الإمداد.

وهوى سهم نورديك لأشباه الموصلات 5.6 بالمئة في بداية التعاملات بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق نتائج أعمالها في الربع الثاني.