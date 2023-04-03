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أسهم أوروبا تفتح مرتفعة وسط دعم قرار أوبك+

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، الاثنين، بعد أن أنهت ربعا متقلبا على ارتفاع، مع صعود أسهم شركات النفط القيادية بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ عن المزيد من خفض الإنتاج.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش في أول جلسة تداول في الربع الجديد، بعد تحقيق مكاسب متتالية في الربعين الماضيين.

وكانت أسهم شركات النفط والغاز أكبر الرابحين، وصعد مؤشر القطاع 3.6 بالمئة مقتربا من تسجيل أفضل يوم له في أربعة أشهر.

وقفزت أسعار النفط الخام بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في أوبك+ أمس الأحد تخفيضات إضافية في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وصعدت أسهم شركات نفط عملاقة مثل توتال وشل وبي.بي أربعة بالمئة لكل منها.

وسيترقب المستثمرون عن كثب بيانات قطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر مارس آذار، المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، لتقييم قوة اقتصاداتها.

وارتفع سهم أوني كريديت 0.5 بالمئة مع بدء البنك الشريحة الأولى من برنامج إعادة شراء الأسهم اليوم الاثنين والتي تصل إلى 2.34 مليار يورو.

وهبط سهم شركة دي.إس.في للخدمات اللوجستية 2.8 بالمئة بعد طرح جديد لأسهمها.

    المصدر :
  • رويترز

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