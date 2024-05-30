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أسهم أوروبا تنتعش وسط تراجع عوائد السندات الحكومية

منذ 33 دقيقة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، إذ تدعمت بعض الشيء بانخفاض عوائد السندات الحكومية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات من دول مختلفة في الأيام القليلة المقبلة قد تقدم المزيد من المؤشرات على موقف بنوك مركزية كبرى بشأن تيسير السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة بعد تراجعه في الجلستين السابقتين، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية في المنطقة، مع وصول العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 2.654 بالمئة، إلا أنه استقر بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد الارتفاع في الجلسة السابقة.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس خلال العام الجاري، بينما تتوقع أن يعلن أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أول خفض له الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل.

وقاد قطاع العقارات المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 1.9 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر شركات الاتصالات 1.6 بالمئة.

ورغم مكاسب المؤشر الرئيسي، انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة مع تراجع سهم شركة البرمجيات الألمانية إس.إيه.بي بنحو 4.1 بالمئة.

وقفز سهم أوتو تريدر في بريطانيا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 إذ ارتفع 12.9 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بعدما أعلنت شركة بيع السيارات بالتجزئة زيادة في أرباح التشغيل السنوية.

    المصدر :
  • رويترز

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