أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب لأسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقررة هذا الأسبوع، وتأثر معنوياتهم جراء ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين بعد تخفيف القيود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له يوم الجمعة بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ليطغى ذلك على التفاؤل من تخفيف قيود كوفيد-19 الصارمة في الصين.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر بورصة لندن 4.5 بالمئة بعد موافقة شركة مايكروسوفت على شراء نحو أربعة بالمئة من حصة الأسهم في مشغل البورصة البريطانية في إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام الحوسبة السحابية.

وارتفعت أسهم شركة سانوفي 1.9 بالمئة بعد إعلانها أمس الأحد إنها لم تعد منخرطة في محادثات لشراء هورايزون ثيرابيوتكس.