أسهم أوروبا تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية 1.9 بالمئة لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن بنسب تراوحت بين 1.1 بالمئة و2.3 بالمئة.

وقال خبير في مؤسسة بحثية متخصصة في السيارات وتابعة للحكومة الصينية لصحيفة جلوبال تايمز الصينية إن البلاد يتعين عليها رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين إلى 25 بالمئة، وذلك في وقت تواجه فيه الصين زيادة حادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات إضافة إلى احتمالية أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما أيضا.

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر تشرين الأول في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو تموز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3 بالمئة في أبريل نيسان، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وقفز سهم ماركس اند سبنسر بنحو تسعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58 بالمئة، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.