أسهم أوروبا تواصل التراجع بفعل مخاوف الركود

دفعت أسهم السلع الأساسية والبنوك المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للتراجع اليوم الخميس، إذ تفاقمت المخاوف من الركود بفعل تنامي التوقعات بزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، في حين انخفض المؤشر الرئيسي في إيطاليا 3.4 بالمئة في وقت تواجه فيه حكومة البلاد انهيارا.

وأغلق ستوكس 600 منخفضًا بنسبة 1.5 بالمائة، وذلك بعد خسائر أمس الأربعاء التي سجلت واحدا بالمئة عندما عززت بيانات أفادت بتضخم حاد في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي قد يتبنى زيادة في أسعار الفائدة تفوق 75 نقطة أساس تتوقعها الأسواق هذا الشهر.

وانخفض المؤشر الإيطالي 3.4 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 بعدما لم تدعم حركة خمس نجوم، وهي عضو في الائتلاف، تصويتا على الثقة في البرلمان.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.

وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز والتعدين 3.8 بالمئة لكل منها، مقتفية أثر أسعار السلع الأساسية، فيما تراجعت أسهم البنوك 3.1 بالمئة. وكانت أسهم شركات السفر والترفيه هي القطاع الرابح الوحيد، بزيادة 0.5 بالمئة.