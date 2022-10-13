الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
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أسهم أوروبا تواصل تراجعها

منذ دقيقتين
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها ، الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما يركز المستثمرون على بيانات تضخم أمريكية تصدر في وقت لاحق اليوم تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1 بالمئة.

وانخفض سهم أروندتاون 6.8 بالمئة بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى “محايد” من “شراء”.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6 بالمئة.

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