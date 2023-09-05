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أسهم أوروبا تُغلق منخفضة وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي

منذ 11 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات في الصين ومنطقة اليورو، مما أجّج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، لكن مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.2 بالمئة ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع قطاعا السلع الفاخرة والبناء 1.2 بالمئة وواحدًا بالمئة على الترتيب، بعدما أظهرت بيانات نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس/ آب.

وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية في أغسطس/ آب مع دخول قطاع الخدمات في مرحلة انكماش.

من ناحية أخرى، قفز قطاع الطاقة 1.2 بالمئة مدعومًا بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديدًا جديدًا للتخفيضات الطوعية في الإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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