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أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر

منذ 43 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في شهر، الثلاثاء، مدعومة بصعود قطاع التعدين قبيل بيانات اقتصادية مهمة تصدر خلال الأيام المقبلة، منها تقرير التضخم الأمريكي الذي يراقبه المستثمرون عن كثب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة محققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9 بالمئة بعد أن سجل مستوى قياسيا من حيث المكاسب.

وقفزت أسهم قطاع التعدين 3.6 بالمئة محققة أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ أكثر من أربعة أشهر.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.8 بالمئة.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان سعره المستهدف.

كما ارتفع سهم شركة جلينكور 3.3 بالمئة بعد أن اقترحت مجموعة التعدين إدخال مكون نقدي في عرضها البالغ 22.5 مليار دولار لشراء شركة تيك ريسورسيز.

وبدأت الأسهم الأوروبية عام 2023 وسط حالة من التفاؤل لكنها شهدت عمليات بيع في الشهرين الماضيين مع الاضطراب المصرفي الأخير الذي أثر على إقبال المستثمرين على المخاطرة بينما خيمت البيانات الاقتصادية غير الواضحة على توقعات أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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