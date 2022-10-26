أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 5 أسابيع

عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة، الأربعاء، لتصل لأعلى مستوى في خمسة أسابيع، بعدما عزز قرار بنك كندا رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع الآمال في إمكانية أن تخفف البنوك المركزية الرئيسية من توجهاتها بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بمقدار 0.7 بالمئة وسجل أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول.

وقفز المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة، بينما صعد المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو بإيطاليا 0.5 بالمئة. وسجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وشهدت أسواق الأسهم حول العالم ارتفاعات بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة بأقل من المتوقع، وأشار إلى أنه يقترب من النقطة التي يمكن أن يتوقف فيها عن رفع الفائدة، كما توقع أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود طفيف.

وتتركز الأنظار على اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يمضي صانعو السياسة فيه قدما لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح التضخم.