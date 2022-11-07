أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

أغلقت الأسهم الأوروبية،الاثنين، عند أعلى مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع إذ ساهمت قفزة في أسهم شركات السفر والتكنولوجيا في تعويض تراجع أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالسوق الصينية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة معززا مكاسبه بعد صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.

ودفع صعود أسهم شركة فلاتر للترفيه ورايان إير 4.2 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب أسهم شركات السياحة والسفر الأوروبية لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر. وأغلق مؤشر القطاع مرتفعا 1.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات المنتجات الفاخرة الأوروبية، ومن بينها شركة إل.في.إم.إتش وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال، بما بين 0.7 و1.5 بالمئة.

وتوجد دلائل متباينة على إنهاء الإغلاق المرتبط بكوفيد في الصين. وفي حين أعاد مسؤولون من قطاع الصحة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على إلتزامهم بإغلاقات صارمة لمواجهة كوفيد-19، يدرس القادة الصينيون تخفيف القيود الصارمة المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وأظهر مسح اليوم الاثنين تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يعكس الآمال بأن يحول اعتدال درجات الحرارة وتراجع أسعار الطاقة دون الحاجة لترشيد استهلاك الغاز في القارة هذا الشتاء.