أسهم أوروبا مستقرة مع ترقب صدور بيانات اقتصادية وانتخابات فرنسا

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيّراً يُذكر اليوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة ومع ترقب انتخابات تجرى في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.65 بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

لكن المؤشر الفرعي لشركات البيع بالتجزئة تراجع 2.2 بالمئة بضغط بالأساس من هبوط حاد في سهم إتش اند إم ثاني أكبر شركة مدرجة لبيع الملابس في العالم بنسبة 12.5 بالمئة بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من المتوقع ومع تنبؤ الشركة بهبوط في مبيعات يونيو حزيران.

وهبط قطاع الموارد الأساسية 0.6 بالمئة مع تراجع سهم آنجلو أمريكان 1.6 بالمئة بضغط من خفض شركة بيرنبرج للسمسرة توصيتها لسهم شركة التعدين إلى “بيع” من “احتفاظ”.

أما قطاع العقارات فقد صعد 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة بدفعة من صعود يونيباي-رودمكو-وستفيلد بنسبة واحد بالمئة بعد أن رفعت شركتي سمسرة على الأقل توصيتها للسهم.

وقفز سهم سيركو جروب البريطانية 4.5 بالمئة بعد أن رفعت شركة التعهيد توقعاتها للأرباح السنوية.

ويظل التركيز منصبا على قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها غدا الجمعة قد تلعب دورا في توقع مسار سعر الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

ومن المقرر أيضا صدور بيانات أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.

كما ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في مطلع الأسبوع وسيترقب المستثمرون أيضا ما ستسفر عنه.