أسهم الإمارات تتراجع متأثرة بانخفاض أسعار النفط

تراجعت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة، مقتفية أثر أسعار النفط التي هبطت نتيجة التوقعات بانخفاض حدة أزمة الشحن في البحر الأحمر بعد مطالبة مسؤولين صينيين إيران بالمساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التداعيات الأوسع نطاقا للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجهها الدول المجاورة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، بنحو 0.58 بالمئة إلى 81.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثانية، ومتأثرا بانخفاض سهم مجموعة ملتي بلاي المملوكة للشركة العالمية القابضة 2.3 بالمئة، وتراجع سهم بنك أبو ظبي الأول 1.7 بالمئة.

وتراجع سهم دانة غاز ومقرها الشارقة 2.8 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 0.730 درهم للسهم بعدما قالت الشركة إن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بخزان في حقل خور مور في إقليم كردستان بالعراق.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن مواصلة أسعار النفط لمسارها الصعودي قد يدعم سوق أبوظبي، رغم أن تأثير التوترات الجيوسياسية على معنويات السوق قد يستمر.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة، في حين خسر سهم العربية للطيران منخفض التكلفة 1.0 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 2.0 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين سجل مؤشر أبوظبي خسائر أسبوعية بلغت 1.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.