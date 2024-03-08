أسهم الإمارات تغلق على ارتفاع

أغلقت أسهم الإمارات على ارتفاع الجمعة مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في غضون أشهر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الخميس 7\3\2024 إن المجلس “ليس بعيدا” عن اكتساب الثقة التي يحتاجها بشأن تراجع التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد مؤشر دبي 0.4 بالمئة، مدعوما بقفزة 2.5 بالمئة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، كما ارتفع سهم شركة إعمار العقارية في دبي 0.7 بالمئة.

وجاء الانتعاش الطفيف في سوق الأسهم في دبي بعد انخفاضات قوية مطلع الأسبوع الحالي.

وارتفع سهم بنك دبي التجاري 3.5 بالمئة بعد أن انتخب مجلس إدارة البنك أحمد عبد الكريم محمد جلفار رئيسا له.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر بورصة دبي خسر 2.4 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 20 أكتوبر\تشرين الأول الماضي.

وبعد هدوء هيمن على حركة التداول طوال الجلسة تقريبا، أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.7 بالمئة، وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق 1.5 بالمئة بعد التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة مجموعة كومباس إنترناشونال في المشروعات المشتركة القائمة بين الشركتين في دولة الإمارات.

وفي سياق منفصل، ذكرت بلومبرغ أمس الخميس 7\3\2024 أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد الصناديق الاستثمارية السيادية في الإمارات، اختارت مستشارين، من بينهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول، لطرح عام أولي محتمل لشركة الاتحاد للطيران.