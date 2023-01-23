أسهم التكنولوجيا ترفع الأسواق الأوروبية وسط تحسن في التوقعات الاقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمالات تفادي اقتصاد منطقة اليورو ركودا حادا طغى أثره على أثر على تصريحات تشير إلى ميل للتشديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة.

وكان المؤشر قد سجل أول انخفاض أسبوعي له هذا العام في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن موسم نتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة المقبلة من البنوك المركزية الكبرى، منها البنك المركزي الأوروبي.

وقفز قطاع التكنولوجيا 2.3 بالمئة، بالتماشي مع نظيره في الولايات المتحدة، مدعوما بأسهم شركات أشباه الموصلات.

وسجل المؤشر ستوكس 600 أعلى مستوى له في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية بدعم من دفء فصل الشتاء في أوروبا وتخلي الصين عن قواعدها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19.