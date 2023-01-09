أسهم الخليج تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الاثنين، مدعومة بإقبال المستثمرين على المخاطرة والآمال في أن تؤدي أسعار النفط الآخذة في الارتفاع إلى استمرار ضخ المزيد من الأموال في المنطقة.

وواصل النفط، وهو محفز أساسي للأسواق في منطقة الخليج، مكاسبه اليوم الاثنين وارتفع نحو ثلاثة بالمئة بعد أن عزز تحرك الصين لإعادة فتح حدودها توقعات الطلب على الوقود وخفف من مخاوف حدوث ركود عالمي.

وارتفع سعر خام برنت 2.29 دولار، أو 2.9 بالمئة، إلى 80.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى كابكس دوت كوم إن أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء إيجابيا بسبب تحسن المعنويات جراء مواصلة الصين فتح حدودها.

وقفز المؤشر الرئيسي في قطر 1.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 2.5 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.7 بالمئة.

وأعلنت شركة ميزة القطرية المتخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والمملوكة جزئيا لشركة أريد للاتصالات أنها ستبيع 50 بالمئة من رأس مالها من الأسهم في عملية طرح للأسهم العامة مع التخطيط لإدراجها في بورصة قطر.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وصعود سهم شركة أرامكو 0.6 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي لدبي 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.6 بالمئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.2 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة وسلطنة عمان 0.3 بالمئة والكويت 0.4 بالمئة.