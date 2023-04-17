أسهم الخليج تغلق على ارتفاع.. والبورصة السعودية تتصدر الرابحين

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة الاثنين مع تماسك أسعار النفط فوق مستوى 85 دولارا للبرميل وسجل المؤشر السعودي أعلى مستوياته منذ نوفمبر\تشرين الثاني.

واستقرت أسعار النفط الخام مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في الصين، والمقرر إعلانها غدا الثلاثاء 18\4\2023، بحثا عن إشارات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

من المتوقع أن تكون البيانات إيجابية فيما يتعلق بأسعار السلع الأولية إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنها ستمثل معظم نمو الطلب خلال العام الحالي.

وصعد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر\تشرين الثاني بعد أن قفز سهم عملاق النفط أرامكو 4.7 بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن سوق الأسهم السعودية واصلت تحقيق مكاسبها بدعم من المعنويات الإيجابية وأساسيات السوق المحلية القوية. وأضافت “ومع ذلك، ربما يتعرض المؤشر الرئيسي لبعض تصحيحات الأسعار إذا تحرك المستثمرون لتأمين مكاسبهم عند الفتح التالي”.

وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة.

كما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة.

وأعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، زيادة 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من غير الفوائد، وظل سهم البنك دون تغيير.

لكن المؤشر القطري تراجع 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض 2.3 بالمئة لسهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

أما البورصة المصرية فكانت مغلقة لعطلة رسمية.