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أسهم السعودية تسجل أداء أضعف من البورصات الأخرى في الخليج

منذ ساعة واحدة
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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أغلقت البورصة السعودية على انخفاض الثلاثاء، مسجلة أداء أضعف من البورصات الأخرى في الخليج بعد سلسلة نتائج للشركات مخيبة للآمال، في حين واصل مؤشر دبي خسائره للجلسة الثانية.

وتراجع المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مدفوعا بانخفاض سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.3 بالمئة وهبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” 9.9 بالمئة.

وأعلنت معادن، التي شهدت أكبر انخفاض خلال التعاملات منذ ديسمبر\كانون الأول 2014، عن صافي أرباح في الربع الثالث قدره 2.10 مليار ريال “559 مليون دولار” مسجلة انخفاضا بنحو 48 بالمئة عن الربع السابق، ومع ذلك، ارتفعت الأرباح 65.3 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض سهم بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات 9.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا مع تحول الشركة إلى خسارة فصلية.

وانخفض سهم شركة أرامكو السعودية 0.1 بالمئة حتى مع إعلان عملاق النفط قفزة بنسبة 39 بالمئة في صافي أرباحها في الربع الثالث متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وكميات المبيعات، وتراجعت الأرباح تراجعا طفيفا مقارنة بالربع الثاني القياسي.

ومن بين الشركات الخاسرة، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، الذي أغلق سهمها على انخفاض بنسبة 7.9 بالمئة، بعد الإعلان عن نتائج ضعيفة للربع الثالث.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدفوعا بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة، كما هبط سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمئة بعد إعلانها تسجيل خسائر في أول تسعة أشهر.

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية القيادية في مصر 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم أبو قير للأسمدة 1.9 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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