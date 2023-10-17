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أسهم اليابان ترتفع بسبب التفاؤل بشأن بيانات الأرباح المرتقبة

منذ 45 دقيقة
الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

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تعافى المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، مقتفيا أثر وول ستريت وسط تفاؤل المستثمرين بشأن بيانات الأرباح المرتقبة التي تغلبت على المخاوف المرتبطة بالصراع في غزة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.9 بالمئة عند 31944.31 نقطة، معوضا نحو نصف خسائر أمس الاثنين عندما هبط اثنين بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 172 وانخفض 49، في حين استقر اثنان.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وقال كينجي آبي، المحلل في دايوا سيكيوريتيز “أتوقع أن الأرباح في كل من اليابان والولايات المتحدة ستكون قوية هذا الربع، ومن المرجح أن يدعم ذلك أسعار الأسهم”.

وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بقوة، بعدما شهدت عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع.

وسجلت عملاقة صناعة الرقائق اليابانية طوكيو إلكترون مكاسب كبيرة إذ قفز سهمها 2.4 بالمئة. وارتفع سهم أدفانتست 1.2 بالمئة وليزرتك 1.5 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.7 بالمئة.

ومع ذلك حذر كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم من الاغترار بهذا.

وكتب رودا في مذكرة “حركة الأسعار لا تشير إلى أن المخاطر التي تشكلها حرب برية صريحة في قطاع غزة قد انتهت، إذ تبدو الأمور أشبه بتصحيح الأوضاع بعد التحركات العنيفة نسبيا في مطلع الأسبوع الماضي”.

    المصدر :
  • رويترز

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