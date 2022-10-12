الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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أسهم اليابان تستقر بعد جلسة متقلبة

منذ 5 دقائق
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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استقرت الأسهم اليابانية بعد جلسة متقلبة، الأربعاء إذ تراجعت أسهم التكنولوجيا في مقابل صعود الأسهم المرتبطة بالسفر في سوق تتلمس الاتجاه قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية مهمة هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر نيكي 0.18 بالمئة عند الفتح ثم تأرجح بين الخسائر والمكاسب على مدى اليوم قبل أن يغلق منخفضا 0.02 بالمئة عند 26396.83 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة.

وكان سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي ونزل 4.39 بالمئة وسط نزاعات مستمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية.

وحققت الأسهم المرتبطة بالسفر وتجارة التجزئة أفضل أداء على المؤشر نيكي مع فتح اليابان لحدودها أمام السياحة المنتظمة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم شركة سكك حديد وسط اليابان وشركة سكك حديد غرب اليابان بأكثر من اثنين بالمئة. وصعد سهم أيون كو المشغلة لسلسلة متاجر متعددة الأقسام بأكثر من ثلاثة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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