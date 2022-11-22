أسهم اليابان تصعد وسط حذر لقرار المركزي الأمريكي

صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، الثلاثاء، إذ عزز انخفاض الين مقابل الدولار توقعات تحقيق شركات الصناعات التحويلية المحلية أداء أفضل، لكن الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.61 بالمئة ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 بالمئة إلى 1994.75 نقطة.

وصعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مساء، ليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة مع عزوف المتعاملون عن العملات المحفوفة بالمخاطر بفعل مخاوف مرتبطة بتوقعات الاقتصاد العالمي بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تفرضها الصين.

وقفز سهم شيونوجي آند كو 2.77 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري أن الجهات التنظيمية في اليابان أعدت تقريرا يؤكد الفعالية المحتملة لعقار مضاد لكوفيد-19 تصنعه شركة الصناعات الدوائية.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وتصدر قطاع المرافق المكاسب وارتفع 2.24 بالمئة في حين زاد مؤشر قطاع التأمين 2.07 بالمئة.

وتراجع سهم أدفانتست القيادي 1.43 بالمئة في حين عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره السابقة وأنهى الجلسة مرتفعا 0.09 بالمئة.