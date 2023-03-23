أسهم اليابان تغلق على انخفاض

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الخميس، لكنه حوم قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات متراجعا 0.17 بالمئة عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29 بالمئة مسجلا 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأمريكية دون موافقة من الكونجرس.

وزادت تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول الضغط على معنويات السوق إذ قال إن المركزي الأمريكي سيفعل “ما يكفي” لكبح التضخم.