الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
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أسهم اليابان تنخفض عند الإغلاق

منذ 57 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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انخفضت أسهم اليابان عند الإغلاق، الخميس، منهية بذلك ارتفاعا استمر ثماني جلسات متتالية، إذ عكست مسارها في أعقاب بلوغ ذروة خمسة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد الصيني وهو ما بدد زخم صعود السوق.

ونزل نيكي 0.75 بالمئة ليغلق عند 32991.08 نقطة بعد صعوده إلى 33322.45 نقطة في المعاملات الصباحية. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى في 33 عاما عند 2397.33 نقطة في الصباح، لكنه أنهى الجلسة منخفضا 0.4 بالمئة عند 2383.38 نقطة.

وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار رقائق الكمبيوتر ضمن أكثر الأسهم تراجعا ونزل 6.6 بالمئة.

كما انخفض سهم إن.تي.إن كورب 5.4 بالمئة.

وساهم انخفاض الين، الذي بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار عند 147.87 ين في المعاملات الصباحية، في دعم أسهم شركات التصدير لأن ذلك يساعدها في المنافسة على مستوى العالم.

وارتفع سهم ميتسوي إي اند إس لتشييد السفن 4.2 بالمئة.

وزاد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إلى أعلى مستوى في 26 عاما ونصف العام بعد نجاح إطلاق أحد صواريخها.

كما قفز سهم توهو للصناعات الغذائية 22 بالمئة بعدما حدثت الشركة توقعاتها للأرباح.

    المصدر :
  • رويترز

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