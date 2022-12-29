الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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أسهم كوريا الجنوبية تسجل أسوأ أداء سنوي في 14 عاما

منذ دقيقتين
أسهم كوريا الجنوبية

أسهم كوريا الجنوبية

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تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في آخر جلسة تداول لها في عام 2022، وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.

وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (كوسبي) 44.05 نقطة أو 1.93 بالمئة إلى 2236.40 نقطة بنهاية الجلسة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر تشرين الأول.

وهبط المؤشر كوسبي 24.89 بالمئة في 2022، وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات.

وقال كيم سوك هوان المحلل لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق المالية “يعود تراجع السوق هذا العام إلى إجراءات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة”.

وأضاف “وفي العام المقبل، سنجني نتيجة مثل هذه التحركات .. ركود اقتصادي”.

وخسر الوون ستة بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ليواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه 8.6 بالمئة في 2021 وتسجيله أكبر تراجع منذ عام 2008.

    المصدر :
  • رويترز

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