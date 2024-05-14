أسهم وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستثمرين في ظل تقييمهم لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء وترقبهم صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين الحاسم غدا الأربعاء.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.21 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 5245.63 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 16509.34 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 119.96 نقطة أو ما يعادل 0.30 بالمئة مسجلا 39551.47 نقطة.