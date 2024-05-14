الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

منذ 12 ثانية
A A A
طباعة المقال

 أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستثمرين في ظل تقييمهم لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء وترقبهم صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين الحاسم غدا الأربعاء.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.21 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 5245.63 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 16509.34 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 119.96 نقطة أو ما يعادل 0.30 بالمئة مسجلا 39551.47 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

"يوم استقلالكم، يوم نكبتنا".. فلسطينيو 48 يشاركون في مسيرة في الذكرى الـ76 للنكبة
هجوم سيبراني يستهدف الآلاف.. أين؟
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع غير مسبوق

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!