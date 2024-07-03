أسواق الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء على ارتفاع مسجلة مستويات إغلاق قياسية، إذ عززت البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد آمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف، متأثرا باتجاه نحو البيع لأسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية خلال جلسة تداول قصيرة قبل عطلة الرابع من يوليو تموز. ومن المقرر أن تغلق السوق غدا الخميس احتفالا بيوم الاستقلال الأمريكي، ما سيبقي أحجام التداول ضئيلة طوال الأسبوع.

وقفز سهم تسلا 6.5 بالمئة، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد صعوده أكثر من 10 بالمئة أمس الثلاثاء عقب انخفاض أقل من المتوقع في تسليمات السيارات في الربع الثاني.

وأنهى سهم إنفيديا الجلسة على ارتفاع 4.6 بالمئة، بعد تراجعه أمس الثلاثاء، في حين جاء أداء بعض أسهم الشركات الكبرى الأخرى ضعيفا مثل أمازون، إذ تراجع 1.2 بالمئة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 23.85 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 39308.00 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.01 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 5537.02 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 159.54 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 18188.30 نقطة.