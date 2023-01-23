أسواق الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع.. وأبو ظبي تُخالف الاتجاه

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي عززتها قوة الطلب المنتظرة، وسط توقعات بانتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد في العالم، بينما خالفت أبوظبي الاتجاه.

وواصلت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي اليوم الاثنين ليرتفع خام برنت 88 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي البنوك والطاقة، إذ ارتفع سهم عملاقة النفط أرامكو 1.7 بالمئة وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 1.1 بالمئة، ليواصل الصعود منذ يوم الخميس مع بقاء جميع الأسهم المدرجة عليه في المنطقة الإيجابية.

وواصل أكبر مقرض في الخليج، بنك قطر الوطني، مكاسبه أيضا وارتفع سهمه 3.3 بالمئة، كما صعد سهم بنك قطر الدولي الاسلامي 2.3 بالمئة.

ولكن في أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 بالمئة مواصلا الخسائر لأربع جلسات متتالية. وخسر سهم أكبر مقرض في البلاد، بنك أبوظبي الأول اثنين بالمئة، كما واصل سهم ألفا أبوظبي القابضة خسائره منذ يوم الأربعاء وتراجع 0.9 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع القطاعات الصناعية والعقارية، إذ تراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.5 بالمئة وسهم شركة سالك المشغل الحصري لنظام بوابات التعرفة المرورية لشبكة الطرق في الإمارة 2.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4 بالمئة مواصلا صعوده منذ الأربعاء.