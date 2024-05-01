أسواق الخليج تسجل تراجعا بسبب هبوط النفط وبورصة مصر تصعد

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسعار النفط ووسط ترقب بين المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم بحثا عن إشارات حول مسار سعر الفائدة.

وهبطت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع مخزونات النفط الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة بعد مكاسب لجلستين متتاليتين، مع تراجع معظم القطاعات. وخسر سهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2.0 بالمئة ​​وسهم البنك الأهلي السعودي 0.9 بالمئة.

وأظهرت تقديرات مبدئية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع استمرار تأثر النمو الإجمالي بتراجع الأنشطة النفطية.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة لينهي سلسلة من المكاسب لثلاث جلسات، مع تراجع سهم مجموعة ألفا ظبي 1.6 بالمئة وسهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) بنحو 2.2 بالمئة.

وذكرت بلومبرج أمس الثلاثاء أن الشركة الإماراتية تدرس الاستحواذ على يونايتد جروب الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة بما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

ونزل المؤشر القطري 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 3.4 بالمئة.

وينتظر المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق اليوم للخروج بمؤشرات أوضح عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.4 بالمئة، مع مكاسب في جميع الأسهم المدرجة عليه. وقفز سهم طلعت مصطفى 7.9 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بنحو 17.8 مليار دولار في مارس آذار، وذلك بعد تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة مالية من الإمارات حجمها خمسة مليارات دولار.