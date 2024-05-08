أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأربعاء بقيادة مؤشر أبوظبي حيث عززت أرباح قوية أعلنتها الشركات ثقة المستثمرين وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.

وتقدم مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة في أعلى ارتفاع خلال يوم منذ أكثر من أربعة أشهر مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 1.3 بالمئة إلى 405 دراهم لأعلى مستوى منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وأعلنت العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة في بورصة أبوظبي، يوم الاثنين أن صافي أرباحها الفصلية قفزت 88 بالمئة، وقالت إنها ستعيد شراء ما يبلغ قيمته خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) من أسهمها.

وصعد مؤشر دبي 0.9 بالمئة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات. وزاد سهم شركة إعمار العقارية 2.4 بالمئة، وسهم تاكسي دبي 2.7 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر مشغل لسيارات الأجرة في الإمارة ارتفاع صافي أرباح الربع الأول 14.8 بالمئة.

وانتعش المؤشر السعودي من خسائر الجلسة السابقة وأغلق على ارتفاع 0.8 بالمئة مع مكاسب في معظم الأسهم المدرجة.

وصعد سهم أكوا باور 9.7 بالمئة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) 1.7 بالمئة، وذلك بعد أن أعلنت أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية بنحو ستة بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة، صعد سهم صافولا ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية زيادة 53.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، انخفضت أرباحها الفصلية على أساس سنوي.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة والشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري 6.6 بالمئة، وذلك رغم انخفاض سهم قطر للوقود (وقود) بنحو 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.8 بالمئة بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية ووسط حذر يتعلق بالإمدادات مع تداول خام برنت عند 82.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية وأغلق متراجعا 1.7 بالمئة، مع خسائر في معظم القطاعات.

وهوى سهم البنك التجاري الدولي خمسة بالمئة وسهم إي.إف.جي القابضة 7.4 بالمئة.

وعلى نحو متصل أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه في أبريل نيسان للشهر الحادي والأربعين على التوالي.