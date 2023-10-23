أسواق الخليج تغلق على انخفاض وسط مخاوف متعلقة بالصراع في الشرق الأوسط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الاثنين وواصل مؤشر دبي تراجعه للجلسة الثامنة على التوالي وسط مخاوف متعلقة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وواصلت إسرائيل شن المزيد من الضربات الجوية على غزة اليوم في الوقت الذي اشتبك فيه جنودها ميدانيا مع مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل القطاع الفلسطيني المحاصر خلال مداهمات محدودة.

وقالت وزارة الصحة بالقطاع في تحديث لعدد الضحايا إن 5087 فلسطينيا على الأقل قتلوا، بينهم 2055 طفلا، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين.

ونزل المؤشر السعودي 1.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة علم 4.5 بالمئة وانخفاض سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.

وأعلنت السعودية اليوم إطلاق كأس العالم للرياضات الالكترونية لتقام سنويا وتتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم بجوائز مالية هي الأضخم في تاريخ الرياضات الالكترونية. وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة، وهو تراجع للجلسة الثامنة على التوالي. ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.1 بالمئة.

كما نزل مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) إن بورصة أبوظبي ظلت بالقرب من أدنى مستوى سجلته الأسبوع الماضي وربما تشهد تواصلا لضغوط البيع مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع استمرار تركيز المستثمرين على الوضع في الشرق الأوسط في ظل بذل جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن قفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة 20 بالمئة.