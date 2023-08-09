الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسواق الخليج تغلق على تباين بفعل مخاطر الانكماش

منذ 59 ثانية
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

A A A
طباعة المقال

أُغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الصين انزلقت إلى الانكماش المالي في يوليو تموز، في إشارة سلبية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين في الصين 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، وهو أول انخفاض منذ فبراير شباط 2021، على الرغم من أنه أفضل قليلا من توقعات بتراجعها 0.4 بالمئة. كما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.6 بالمئة.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكس.إس دوت كوم، إن سوق دبي تشهد تقلبات مع اهتمام المتعاملين بالتطورات الاقتصادية في الصين.

وأضاف “في الوقت نفسه، تظل ظروف الأعمال قوية في دبي ويمكن أن تساعد في إبقاء السوق على مسار إيجابي على الرغم من بعض التعرض لتصحيحات الأسعار”.

وفي السعودية، عوض المؤشر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة.

سجل النفط، الذي يغذي الاقتصاد الخليجي، ارتفاعات جديدة، إذ لامس خام برنت أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان في ظل شح المعروض بسبب تخفيض السعودية وروسيا الإنتاج. وبدد ذلك المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين وتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.1 بالمئة على الرغم من الإبلاغ عن انخفاض أرباح النصف الأول من العام.

وقال نجم إن البورصة القطرية انتعشت إلى حد ما بعد بعض التصحيحات السعرية، مضيفا أنها مع ذلك قد تظل معرضة لخسائر جديدة على المدى القصير.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يوليو تموز بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا النووية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة
مبنى متضرر في موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. لحظة ضرب مسيّرة أوكرانية ناطحة سحاب روسية
بورصة وول ستريت- رويترز
وول ستريت تفتح على صعود طفيف وترقب لبيانات التضخم

الأكثر قراءة

نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!
السفارة السعودية في بيروت
تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
عقار "ويجوفي" مفيد في إنقاص الوزن وتقليل الإصابة بأمراض القلب
بعد الكشف عن فوائده لصحّة القلب.. عقارٌ لإنقاص الوزن يُحدث تحوّلًا