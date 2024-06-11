أسواق الخليج تغلق على تباين

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات ضخم رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار وقرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وسينصب التركيز على ما إذا كان صناع السياسة سيغيرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم أكوا باور 2.7 بالمئة.

وقالت أكوا باور إنها تعتزم جمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال‭‭‭ ‬‬‬إصدار أسهم حقوق أولوية.

كما خسرت شركة البحري الوطنية للشحن 3.3 بالمئة وأرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

وقالت عدة مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن السعودية ستخفض صادراتها من النفط الخام إلى الصين في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي إلى نحو 36 مليون برميل.

وانتعش مؤشر دبي بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة مرتفعا 0.9 بالمئة بدعم من مكاسب في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة، كما صعد سهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة التاسعة، في أطول موجة صعود خلال ستة أشهر تقريبا.

وصعد سهم بنك قطر الوطني الأهلي، أكبر بنك في المنطقة، 1.3 بالمئة، وارتفع سهم صناعات قطر 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي وكسب 0.1 بالمئة، مع صعود سهم بيور هيلث 7.5 بالمئة وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال عام تقريبا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.3 بالمئة وسهم إي فاينانس للاستشارات الرقمية 5.1 بالمئة.