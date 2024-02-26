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أشاد بدوره في تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا.. بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ70

منذ 43 دقيقة
بوتين وأردوغان

بوتين وأردوغان

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ70 وتوجه له بالشكر على مساهمته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان الرئاسة التركية إن إردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، هنأه خلاله بمناسبة عيد ميلاده وشكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين موسكو وأنقرة.

ويحتفل الرئيس أردوغان اليوم الاثنين بعيد ميلاده السبعين.

وفي تصريحات سابقة له، قال الرئيس بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء في الكرملين، في ديسمبر الماضي إن العلاقات مع تركيا على مستوى جيد، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وأضاف بوتين: “شراكة روسيا مع تركيا تقع على مستوى عال، وترتكز على سنوات عديدة من الخبرة في التفاعل الفعال في مختلف المجالات، وكلا الجانبين مصممان على مواصلة تطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والشراكة والمنفعة المتبادلة. جميع القضايا الثنائية الرئيسية مدرجة على جدول أعمال اتصالاتنا المنتظمة مع الرئيس أردوغان”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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