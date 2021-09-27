أشرف غني يشير إلى اختراق حسابه على فيسبوك

قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إن حسابه على فيسبوك، تعرض للاختراق والتهكير، وتم عليه نشر دعوة للاعتراف بحركة طالبان.

وفي وقت سابق، ظهر بيان على صفحة غني في فيسبوك، جاء فيه أنه بدلا من “الابتعاد عن أفغانستان، يجب التعاون مع الحكومة الحالية”.

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صفحه فیس‌بوک رسمی داکتر محمد اشرف غنی، هک گردیده. الی دوباره بدست آوردن آن، محتویات نشر شده از دیروز بدینسو در صفحه فیس‌بوک فاقد اعتبار می‌باشد. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 27, 2021

ودعا البيان إلى مساعدة طالبان، والاعتراف بها ورفع تجميد أصول وأموال أفغانستان.

وأضاف غني في تغريدة على تويتر: “صفحة محمد أشرف غني الرسمية على فيسبوك تعرضت للاختراق”.