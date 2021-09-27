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أشرف غني يشير إلى اختراق حسابه على فيسبوك

27 - سبتمبر - 2021

اشرف غني

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قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إن حسابه على فيسبوك، تعرض للاختراق والتهكير، وتم عليه نشر دعوة للاعتراف بحركة طالبان.

وفي وقت سابق، ظهر بيان على صفحة غني في فيسبوك، جاء فيه أنه بدلا من “الابتعاد عن أفغانستان، يجب التعاون مع الحكومة الحالية”.

 

ودعا البيان إلى مساعدة طالبان، والاعتراف بها ورفع تجميد أصول وأموال أفغانستان.

وأضاف غني في تغريدة على تويتر: “صفحة محمد أشرف غني الرسمية على فيسبوك تعرضت للاختراق”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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