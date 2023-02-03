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أشعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

منذ 6 دقائق
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع (الجمعة 3-2-2023) في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وسجل خام برنت تراجعا 7.8 بالمئة هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير كانون الثاني وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متنفسا في معركته لكبح التضخم.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب “السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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