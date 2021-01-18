أصوات تصدح “الموت لروحاني” من قلب طهران

تجمع العشرات من المتضررين من خسائر البورصة الايرانية، اليوم الاثنين، أمام مبنى المنظمة في طهران، رافعين شعارات غاضبة.

وردد المحتجون هتافات ضد العديد من المسؤولين في البلاد. كما هتفوا: “الموت لروحاني”، و”سرقتم أموالنا وتتباهون بذلك”، و”الموت للمفسد الاقتصادي”.

وعلى مدى الأشهر الماضية، فجرت خسائر البورصة غضب العديد من المتضررين، ففي نوفمبر الماضي نفذ المساهمون المتضررون لمدة أسبوعين على التوالي احتجاجات أمام مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة.

وطالب المساهمون بإعادة إيداعاتهم عقب خسائرهم بسبب سقوط مؤشر البورصة وعدم إيفاء المؤسسة بتعويضهم.

يذكر أنه منذ النصف الثاني من شهر أغسطس العام الماضي (2020)، بدأ مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة سابقا، بالتراجع بسرعة.

وكانت الحكومة الإيرانية خططت سابقا لتعويض عجز الميزانية للعام 2020، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.

فيما أشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بحسب “العربية”.