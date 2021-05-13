أضاعوا فرصة كبيرة.. واشنطن تندد بمواقف مليشيا الحوثي من مبادرة السلام

اتهمت واشنطن اليوم الخميس مليشيا الحوثي بإضاعة “فرصة كبيرة” للسلام في اليمن برفضهم في الآونة الأخيرة لقاء غريفث الذي حمل “اتفاقا عادلا” من أجل وقف النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم، إن الأمم المتحدة عرضت اقتراحا عادلا وصفقة من أجل وقف التصعيد، لكن الحوثيين يواصلون القتال في مأرب ويرفضون التعامل مع المبعوث الأممي.

إلى ذلك، أضاف: “ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الحوثيين للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد”.

بدورها، نددت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة لندا توماس غرينفيلد بانتهاكات الحوثيين، مؤكدة أنهم غير مهتمين بتحقيق السلام في اليمن رغم الإجراءات البناءة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والسعودية.